Представители Подмосковья выиграли 4 медали на первенстве России по тхэквондо

С 20 по 25 мая в Люберцах прошло первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир состоялся во дворце спорта «Триумф». Участие в нем приняли сильнейшие молодые спортсмены из разных регионов страны.

Представители Московской области показали отличные результаты. В весовой категории до 58 кг среди юниоров победителем стал Азат Бесаев (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск). Егор Шефатов (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск) завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 87 кг. Бронзовые медали в копилку сборной Московской области принесли Ирина Карепова (в весовой категории до 73 кг среди юниорок) и Александр Дейниченко (в весовой категории до 63 кг среди юниоров).

Первенство России является важным этапом отбора в юниорскую сборную страны для участия в международных турнирах.

