Представители Московской области собрали богатый урожай медалей на Спартакиаде учащихся по спортивной акробатике
С 29 июня по 3 июля в Одинцове прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной акробатике. Сборная Московской области продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
Победу в многоборье среди «четверок» принесли Семен Чеботарев, Тимофей Рындин, Даниил Ерохин и Герман Каменцев. Они поднялись на высшую ступень пьедестала.
Серебряный призер — женская тройка в составе Екатерины Писаревой, Дарьи Голубятниковой и Ольги Кузьменко.
Бронзовыми призерами стали женская пара Карины Кузнецовой и Лилианы Гургенидзе, а также смешанная пара Софьи Валеевой и Романа Добросмыслова.
В соревнованиях приняли участие 262 спортсмена из 22 субъектов Российской Федерации. Программа финала включала многоборье из трех упражнений: балансового, темпового и комбинированного.
Спортивная акробатика была впервые включена в программу Спартакиады учащихся в этом году. По итогам состязаний сборная Московской области заняла второе место в медальном зачете, уступив команде Кировской области. Третье место заняла Ярославская область.
Отметим, что XIII летняя Спартакиада учащихся России 2026 года стартовала 24 июня в Мытищах. Соревнования проходят с июня по сентябрь в 19 субъектах Российской Федерации.
Подмосковье примет финалы по девяти видам спорта. В регионе пройдут турниры по самбо, греко-римской борьбе, спортивной аэробике, кикбоксингу, айкидо, вольной борьбе, бадминтону, бейсболу и шахматам.
Все соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».
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