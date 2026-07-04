Представители Московской области собрали богатый урожай медалей на Спартакиаде учащихся по спортивной акробатике

С 29 июня по 3 июля в Одинцове прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной акробатике. Сборная Московской области продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Победу в многоборье среди «четверок» принесли Семен Чеботарев, Тимофей Рындин, Даниил Ерохин и Герман Каменцев. Они поднялись на высшую ступень пьедестала.

Серебряный призер — женская тройка в составе Екатерины Писаревой, Дарьи Голубятниковой и Ольги Кузьменко.

Бронзовыми призерами стали женская пара Карины Кузнецовой и Лилианы Гургенидзе, а также смешанная пара Софьи Валеевой и Романа Добросмыслова.

В соревнованиях приняли участие 262 спортсмена из 22 субъектов Российской Федерации. Программа финала включала многоборье из трех упражнений: балансового, темпового и комбинированного.

Спортивная акробатика была впервые включена в программу Спартакиады учащихся в этом году. По итогам состязаний сборная Московской области заняла второе место в медальном зачете, уступив команде Кировской области. Третье место заняла Ярославская область.

Отметим, что XIII летняя Спартакиада учащихся России 2026 года стартовала 24 июня в Мытищах. Соревнования проходят с июня по сентябрь в 19 субъектах Российской Федерации.

Подмосковье примет финалы по девяти видам спорта. В регионе пройдут турниры по самбо, греко-римской борьбе, спортивной аэробике, кикбоксингу, айкидо, вольной борьбе, бадминтону, бейсболу и шахматам.

Все соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

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