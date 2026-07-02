Представители Московской области получили 2 бронзы на «Поволжской регате»

Спортсмены из Московской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Поволжская регата». Мероприятие прошло с 25 июня по 1 июля в Тольятти и собрало участников в различных классах яхт.

Бронзовым призером в классе «Лазер-стандарт» среди мужчин стал Вячеслав Удалов из областного Центра олимпийских видов спорта. В классе «470-смешанный» бронзовую медаль завоевала команда Московской области в составе Елизаветы Поповой и Михаила Карелина.

Соревнования прошли в акватории Куйбышевского водохранилища на базе яхт-клуба «Остров сокровищ». Они были частью государственной программы «Спорт России» и служили отборочным этапом для участия в Спартакиаде народов России. Финал по парусному спорту пройдет в Тольятти с 7 по 14 августа 2026 года.