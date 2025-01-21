Представители МОНИИАГ выступили на конференции в Дубае

Делегация врачей МОНИИАГ приняла участие в юбилейном конгрессе Арабской лиги эндометриоза. Медработники не только представили доклады, но и поделились опытом подмосковного научно-исследовательского института в применении интраоперационной ультразвуковой навигации при лапароскопических операциях. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Русская делегация провела преконгресс-курс по диагностике и малоинвазивному лечению гинекологических заболеваний, представила десять докладов, в том числе по использованию роботической хирургии при лечении эндометриоза, коррекции несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения и наложения циркляжа матки», — прокомментировал руководитель отделения оперативной гинекологии Александр Попов.

Представители Подмосковья поделились планами по укреплению и расширению международного сотрудничества. Они намерены продолжить обмениваться практиками с ведущими хирургами мира.