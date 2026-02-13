Представители Минтранса Подмосковья поделились опытом с коллегами из Якутска

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошла встреча, на которой заместители министра Антон Батаев и Даниил Шевченко обсудили с мэром Якутска Евгением Григорьевым и его коллегами вопросы содержания и ремонта дорог. Представители министерства поделились опытом успешной реализации проектов в этой сфере.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Антон Батаев рассказал: «Мы поделились с коллегами из Якутска своим опытом проведения и контроля работы по содержанию и ремонту дорожной сети с помощью нашей специальной программы — системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) и об использовании искусственного интеллекта для мониторинга состояния дорог. Надеемся, что наш опыт будет полезен на практике в городе».

В конце 2025 года в Подмосковье внедрили искусственный интеллект в работу по содержанию дорог. Специальные автомобили, оснащенные ИИ, помогают выявлять дефекты покрытия, повреждения остановок, знаков, линий освещения и мусор. Это позволяет в четыре раза быстрее проводить инвентаризацию элементов инфраструктуры и планировать работы на проблемных участках.

Кроме того, на встрече продемонстрировали работу с тепловыми картами подмосковного Единого центра управления регионом (ЕЦУР). Этот центр предназначен для обработки сообщений жителей, что позволяет оперативно выявлять точки напряженности и отслеживать динамику отработки жалоб.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что обмен опытом с другими регионами способствует повышению качества проводимых работ и улучшает комфорт и безопасность жителей.

