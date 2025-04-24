Представители Луховицкой больницы провели встречу с жителями

Луховицкая больница возобновила практику общения с жителями в формате открытых встреч на свежем воздухе. Представители медицинского учреждения организуют встречи в парках, скверах, жилых районах и других общественных пространствах, чтобы услышать мнение населения, обсудить волнующие вопросы и получить обратную связь.

Старт серии встреч в этом году был дан 21 апреля в поселке Белоомут. В мероприятии приняли участие сотрудники здравоохранения и образования округа, в том числе старшая медицинская сестра Белоомутской городской больницы Ирина Федорова, а также преподаватели Белоомутской средней школы № 1 и Белоомутской школы-интерната.

Главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова подчеркнула, что подобный формат взаимодействия с населением, реализуемый на протяжении нескольких лет, доказал свою высокую эффективность. Жители активно пользуются возможностью задать вопросы, высказать свои пожелания и предложения, а также поделиться впечатлениями о работе медицинского учреждения.