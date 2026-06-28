Представители Клуба деловых женщин из Химок приняли участие в форуме БРИКС

В рамках деловой программы обсуждали международное сотрудничество в сфере кибербезопасности, формирование общего цифрового пространства БРИКС, финансирование инфраструктурных и «зеленых» проектов, расчеты в национальных валютах, развитие креативных индустрий, технологический суверенитет, логистику и поддержку малого и среднего бизнеса.

Деловую часть дополнил международный бал стран БРИКС, приуроченный к 20-летию организации. В программе были концертные и танцевальные номера, выступления лауреатов международных конкурсов, солистов оперы и балета, показ национальных костюмов. На сцене выступили артисты из Бразилии, Индии и Китая. За хореографию отвечал народный артист России Гедиминас Таранда.

Председатель Клуба деловых женщин Екатерина Борисова отметила, что такие мероприятия важны, потому что показывают: люди из разных стран с разными культурами могут сотрудничать в дружеской обстановке. Культура объединяет народы, а Россия — многоконфессиональная и многонациональная страна.

Мероприятие организовали БРИКС Центр, Совет Торгово-промышленной палаты по финансовому рынку и инвестициям и журнал «Банковское дело» при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, стран-участниц, комитета Государственной думы по финансовому рынку, Ассоциации банков России и других деловых объединений.