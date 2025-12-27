Представители инвестиционной компании из Китая посетили Люберцы

В Люберцы приехали гости из китайского города Вэйфан, расположенного в провинции Шаньдун. Представители компании Shandong Xingke Holding Group Co., Ltd познакомилась с инвестиционным потенциалом муниципалитета.

Глава Люберец Владимир Волков отметил, что инвестиции в экономику округа позволят создать для жителей рабочие места и обеспечат бюджет новыми поступлениями.

«Продолжаем развивать международные партнерские связи. Уверен, что сотрудничество будет эффективным и внесет вклад в развитие округа!» — поделился руководитель муниципалитета.

Отметим, что предприятие из Китая занимается инвестициями, развитием, строительством и эксплуатацией промышленных парков и инновационных баз, а также международной торговлей. Помимо этого, в числе направлений деятельности компании из Вэйфана — исследования и разработки, производство новых материалов. Предприятие работает и на внутреннем, и на международном рынках.

Напомним, округ Люберцы и китайский город Хэншуй, расположенный в провинции Хэбэй, заключили меморандум о дружественных обменах и сотрудничестве в целях развития экономики, промышленности и торговых отношений.

Ранее о строительстве новых заводов рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.