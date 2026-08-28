Представители администрации встретились с жителями Мытищ в гимназии № 16

26 августа в гимназии № 16 в Мытищах прошла выездная администрация. Жители округа смогли напрямую задать вопросы представителям администрации, депутатам и ресурсоснабжающим организациям.

На встрече чаще всего обращались по вопросам земельных отношений, содержания многоквартирных домов и детских площадок, ремонта дорог и благоустройства общественных пространств. Также жители интересовались капитальным ремонтом домов и работой управляющих компаний.

По всем обращениям специалисты дали подробные разъяснения. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, профильные ведомства и сотрудники администрации взяли на контроль.

«Уважаемые жители! Подобные встречи мы проводим на регулярной основе. Дата и место проведения следующей выездной администрации будут анонсированы на наших официальных ресурсах», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.