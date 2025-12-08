Представители администрации проверили содержание территорий в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел обход дворовых территорий по Новомытищинскому проспекту и улицам Щербакова, Матросова, Терешковой. Подобные мероприятия в городе будут проходить на еженедельной основе.

Александр Хаюров отметил, что в целом управляющие компании обеспечивают надлежащие содержание придомовых территорий, но есть замечания по уборке контейнерных площадок, в некоторых дворах наблюдается замусоривание входных групп МКД и складирование порубочных остатков.

Ответственным организациям поручено в короткие сроки провести уборку и вывезти порубочные остатки.

«Продолжим анализировать ситуацию и проводить проверки», — добавил Александр Хаюров.

Замечания по содержанию территории будут принимать в Зимнем штабе. Обращения будут рассматриваться ежедневно с 6:00 до 00:00.