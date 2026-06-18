Представители администрации проверили ремонт Дворца культуры в Химках

В Химках ведется капитальный ремонт Дворца культуры «Родина», который остается одним из ключевых объектов социальной инфраструктуры округа. Ход работ проверили представители администрации и депутаты городского округа.

В городском округе Химки продолжается обновление объектов социальной сферы в рамках Народной программы. Особое внимание уделяется учреждениям образования, здравоохранения и культуры, которые приводят в порядок по обращениям жителей. Одним из таких объектов стал Дворец культуры «Родина», где проводится капитальный ремонт.

На объекте прошла проверка хода работ с участием главы округа Инны Федотовой и депутатов Валентина Герасимова и Инны Монастырской. Специалисты оценивают темпы и качество восстановления здания, а также соблюдение проектных решений. Отдельный акцент сделан на сохранении исторического облика учреждения.

Инна Федотова подчеркнула, что при обновлении здания важно сохранить его узнаваемые элементы. По ее словам, специалисты уже приступили к реставрации отдельных деталей интерьера.

«Наша задача — не просто обновить здание, а бережно сохранить его исторический облик. Реставраторы приведут в порядок мраморные лестницы и хрустальные люстры. Подрядчик подтвердил, что специалисты для этих работ уже определены», — отметила она.

Работы на объекте выполнены более чем наполовину. Сейчас ведется фасадная и кровельная отделка, а также монтаж системы отопления. После смены подрядной организации темпы восстановления вернулись к плановому графику. Предчистовая отделка выполнена более чем на 70 процентов.

После завершения ремонта в здании установят современное световое и звуковое оборудование. Помещения адаптируют для работы творческих коллективов и проведения культурных программ. Особое внимание уделяется сохранению архитектурных и интерьерных элементов, которые представляют ценность для жителей.

«Приятно, что сохранили очень много деталей интерьера, которые важны для наших жителей. И детали, которые помнят многие поколения химчан. Я думаю, что это будет очень уютный, красивый и достойный культурный объект нашего города», — сказала депутат Инна Монастырская.

Дворец культуры «Родина» остается одним из главных центров культурной жизни округа. Здесь работают около 60 творческих коллективов, часть из которых имеет почетные звания «Народный» и «Образцовый». Жители отмечают, что учреждение имеет большое значение для города.

«Для многих жителей „Родина“ — часть личной истории. Здесь выступали наши дети, проходили концерты и городские праздники. Очень важно, что во время ремонта сохраняют узнаваемый облик дворца культуры, но при этом делают его современным и удобным», — рассказала жительница Химок Евгения Самойлова.

В округе также продолжается обновление других социальных объектов. За последние пять лет проведен капитальный ремонт ряда школ, включая школу № 8 имени Матвеева, образовательный комплекс «Наследие», «Кадетский корпус», а также корпуса гимназии № 23. В текущем году работы планируется завершить в Луневской школе, основном корпусе гимназии № 23, колледже «Подмосковье» и воспитательно-образовательном комплексе «Новогорск».

Реализация Народной программы в Московской области близка к завершению. По данным региона, выполнено около 98 процентов запланированных инициатив. В нее вошли сотни тысяч предложений жителей, в том числе порядка 14 тысяч из Химок. Сейчас формируется новый этап программы, в который продолжают собирать предложения жителей через общественные приемные, горячую линию и официальный сайт проекта.