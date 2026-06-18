Представители администрации проверили капремонт школы в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске прошла проверка капитального ремонта школы № 6. Работы ведутся в здании старшей школы 1960 года постройки и затрагивают несколько учебных блоков.

Объект посетили заместитель главы округа Светлана Малыхина, руководитель управления по образованию Анна Максимова, директор школы Оксана Очередная, а также педагоги и родители. Участники осмотрели ход работ и обсудили сроки завершения ремонта.

Основное внимание сейчас сосредоточено на здании блока «А», где обучение старших классов велось с момента постройки школы. По плану подрядчик завершит работы к середине августа и подготовит помещения к новому учебному году. После этого специалисты перейдут к следующему этапу капитального обновления.

Подрядная организация также готовится к ремонту крыши и фасада блока «Б». Начать эти работы планируется уже летом, после завершения части задач в основном корпусе.

Отдельно обсудили вопросы безопасности и организации входов. В ходе ремонта в здании появятся дополнительные входы и выходы, которых ранее не было. Также предусмотрен новый доступ на территорию школы со стороны стадиона, его оборудуют системой домофона и видеонаблюдением.

Светлана Малыхина отметила, что изменения повысят уровень безопасности для учеников и сотрудников учреждения.

«Появление дополнительных входов и современного контроля доступа позволит сделать школу более безопасной и удобной для детей», — сказала она.

В блоке «Б», где расположены центральная часть школы и пищеблок, решается вопрос организации питания на период работ. Рассматриваются разные варианты, включая использование отремонтированного актового зала или временное сохранение действующего пищеблока до завершения демонтажа на других этажах. Главная задача — обеспечить горячее питание для более чем тысячи учащихся с начала учебного года.