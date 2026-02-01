Представители администрации провели встречу с жителями Воскресенска

В Воскресенском округе прошла выездная администрация для жителей города Белоозерский, где глава муниципалитета Алексей Малкин и его заместители напрямую обсудили с горожанами насущные проблемы. Основными темами встречи стали уборка снега, качество освещения, безопасность дорожного движения и включение домов в программу капитального ремонта.

Мероприятие состоялось в доме культуры «Гармония» и собрало активных жителей, включая известную певицу и общественницу Ольгу Бурлуцкую. Она, в частности, подняла вопрос о перебоях с освещением на Аллее славы, на что представители администрации сообщили, что подрядчик уже проводит проверку и замену неисправных элементов.

Одной из ключевых тем стала зимняя уборка. Жительница деревни Белое Озеро Ирина Комисарова отметила, что справиться с большими заносами без специальной техники невозможно. Алексей Малкин заверил, что после жалоб на первый снегопад работа была откорректирована, и сейчас уборка в городе идет по плану. Отдельно обсуждалась проблема дорог в деревне Ивановка, которые не стоят на муниципальном балансе, из-за чего жители вынуждены самостоятельно скидываться на услуги тракториста.

Вопрос безопасности был поднят Дарьей Севрюковой, которая от имени жителей Ивановки попросила установить «лежачего полицейского» у автобусной остановки. Ей были даны исчерпывающие разъяснения по процедуре решения этого вопроса.

Все обращения жителей были зафиксированы в письменном виде. Вопросы, касающиеся капитального ремонта жилфонда, будут направлены в Министерство ЖКХ Московской области с соблюдением всех формальностей. Глава округа поблагодарил жителей Белоозерского за активность и заявил, что подобные встречи в удобном для горожан формате будут продолжены.