Представителей культуры Подмосковья наградили медалями Александра Твардовского

Министр культуры России Ольга Любимова вручила медали Александра Твардовского деятелям культуры Подмосковья. Церемония прошла в Большом кинозале министерства. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, среди награжденных — представители подмосковных театров.

От Московской области медали получили художественный руководитель Ивантеевского музыкально-драматического театра, заслуженный артист России Артем Бибилюров и главный режиссер Долгопрудненского театра «Город» Лаура Арутюнян. Их отметили за профессионализм, активную гражданскую позицию, эффективную работу с театральными коллективами, участие в общественных и культурных проектах, а также поддержку новых регионов России и бойцов СВО.

Артем Бибилюров активно участвует в проектах Минобороны, выступает перед военнослужащими и помогает в организации культурных программ для новых регионов, а Лаура Арутюнян является участником федеральных проектов «Театры малых городов» и «Культура малой Родины». Она ставит патриотические спектакли, а также участвует в гуманитарной миссии Долгопрудненского театра «Город» на территории СВО.

Медаль Александра Твардовского учредило Минкультуры России в 2025 году. Ее назвали в честь писателя-фронтовика, автора поэмы «Василий Теркин».