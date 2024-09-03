Представитель совета при МВД поздравил детей с Днем знаний в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Детский костюмированный праздник ко Дню знаний провели в дошкольном учреждении «Незабудка» школы № 8 городского округа Лобня. Заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Лобня Виктория Канахина приехала поздравить педагогов, детей и их родителей.

На детском празднике ко Дню знаний воспитанники дошкольного учреждения «Незабудка» школы № 8 пели, танцевали, участвовали в конкурсах и викторинах.

Интерактивную игру на знание правил дорожного движения провел с ребятами персонаж праздника «Инспектор ГАИ». Гость мероприятия Виктория Канахина поздравила родителей, детей и педагогов с Днем знаний.

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