Представитель Подмосковья Идар Бифов завоевал бронзу на этапе Гран-при в Китае

Идар Бифов из Московской области получил бронзовую медаль на этапе Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF), который прошел с 26 по 28 июня в Циндао (Китай). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях Бифов выступал в весовой категории до 100 кг среди мужчин. В схватке за бронзу он одержал победу над шведским дзюдоистом, заработав «вадза-ари». Ранее в полуфинале турнира он уступил бразильцу, который в итоге стал победителем соревнований в этой весовой категории.

Эта бронзовая медаль стала второй наградой Идара Бифова за месяц. В июне на турнире «Большой шлем» в Улан-Баторе (Монголия) он завоевал серебро в своей весовой категории.

По итогам этапа Гран-при в Циндао сборная России заняла второе место в общем медальном зачете, завоевав три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Этап Гран-при в Китае является вторым квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.