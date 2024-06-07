Представитель китайского бизнеса Ван Сяо Жань назвал Подмосковье ключевой локацией для инвестиций

Подмосковье и Китай заключили на полях ПМЭФ уже несколько новых соглашений о реализации инвестиционных проектов. О том, почему именно Московская область является ключевым регионом для реализации бизнес-планов, в интервью Екатерине Малашенко для 360.ru рассказал заместитель генерального секретаря Союза китайских предпринимателей в России Ван Сяо Жань.

В России Сяо Жань руководит рабочей группой по новому проекту индустриального парка «Гринвуд». Предприниматель отметил, что это крупнейший инвестиционный проект за рубежом, в который вкладывают большие деньги.

«Наш парк „Гринвуд“ в Московской области очень известен, мы успешно развиваем свой бизнес и стали платформой для вхождения Китая на российский рынок. Базируемся в Красногорске и нам здесь очень нравится. В нашем парке более 400 компаний, около 170 из них — китайские. Начали строить вторую очередь. Наши производители активно заходят на российский рынок и они базируются в Подмосковье. Этот регион как ключевая локация, здесь происходят активные деловые диалоги, власти региона очень поддерживают бизнес. Они сосредоточены на развитии экономического сотрудничества и культурном обмене, поэтому нам здесь очень нравится», — рассказал Ван Сяо Жань.

По его словам, Россия привлекательна для китайских компаний не только тем, что здесь отличные условия для ведения бизнеса, но и в силу исторически сложившихся хороших отношений.

«С Европой такого нет, а с вами у нас симпатия и любовь со стороны культуры. С Подмосковьем у нас есть определенные планы по развитию культурного направления», — добавил предприниматель.

На полях ПМЭФ подписаны соглашения с разными китайскими компаниями, которые будут строить заводы в Московской области. Это большое количество рабочих мест. В ближайшие годы в регионе будут очень нужны специалисты со средне-специальным образованием. В компаниях из Поднебесной также есть российские сотрудники на руководящих должностях, так что хорошим работникам можно рассчитывать и на карьерный рост.

Подмосковье — в тройке лидеров среди самых привлекательных для инвесторов регионов России. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

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