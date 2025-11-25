Представитель Балашихи посетила всероссийский конгресс общественных наблюдателей

В рамках всероссийского конгресса общественных наблюдателей состоялось масштабное мероприятие, направленное на формирование единых подходов к работе в преддверии выборов 2026 года. В работе форума приняла участие председатель Общественной палаты и руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Конгресс собрал 700 представителей из 89 регионов России. Широкая география участников позволила обсудить накопленный за годы опыт общественного наблюдения, обменяться практиками и выработать новые подходы к мониторингу выборов. Были рассмотрены инициативы, позволяющие усовершенствовать методы и инструменты процесса с учетом современных вызовов, включая активное использование цифровых платформ и социальных медиа.

«Рада быть частью такого важного процесса и обмениваться опытом с коллегами со всей страны. Общественное наблюдение — это ключевой инструмент укрепления доверия граждан к избирательному процессу, и наша задача — сделать его максимально открытым и точным, используя опыт, знания и инновационные методы, о которых мы говорили в рамках конгресса», — сказала Елена Жарова.

Всероссийский конгресс наблюдателей завершил работу выводами о необходимости формирования единой стратегии, которая поможет улучшить качество избирательного процесса по всей стране. Общественные наблюдатели из регионов России вернулись домой с новым опытом, идеями и намерением в дальнейшем работать над совершенствованием механизмов наблюдения в преддверии выборов 2026 года.