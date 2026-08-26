Представитель администрации Мытищ проверил ремонт подъездов

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проверил ход ремонтных работ в подъездах домов № 14 и № 16 по улице Мира. Обновление завершат к 5 сентября.

Подрядная организация управляющей компании «Жилищное хозяйство Мытищи» проведет комплексный ремонт в подъездах. Депутатский корпус ведет регулярный выездной мониторинг для контроля сроков выполнения и качества работ.

Специалисты в ближайшее время завершат покраску стен, обновят почтовые ящики и входные группы, также приведут общие помещения в порядок и улучшат их внешний вид. Жильцы домов смогут пользоваться более комфортными и аккуратными общими пространствами и нежилыми помещениями в ближайшее время.

Подобные работы будут поддерживать многоквартирные дома в надлежащем состоянии и сделают городскую среду более удобной для жителей.