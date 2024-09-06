Председателя Федерации самбо в Люберцах наградили медалью «Волонтеру России»

Председателя Федерации самбо Подмосковья в Люберцах Виктора Худякова наградили медалью «Волонтеру России» за помощь участникам специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в школе олимпийского резерва «Союз» в городском округе Дзержинский.

Спортсмены Федерации встретились с участником контртеррористической операции на Северном Кавказе, участником СВО Денисом Юрьевичем.

«Денис Юрьевич поблагодарил тренерский коллектив и ребят за организацию сборов гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей, новых территорий России, а также участников специальной военной операции. Считаю свою медаль „Волонтеру России“ признанием заслуг всей нашей команды и благодарю тех, кто помогает нам в этом деле!» — отметил Виктор Худяков.

Виктор Худяков — мастер спорта России по самбо, победитель и призер всероссийских и международных соревнований, вице-президент Федерации самбо Подмосковья.

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