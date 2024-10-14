Председатели домов помогли исправить еще 6 тысяч дефектов во дворах Подмосковья

Председатели многоквартирных домов помогают выявлять и устранять нарушения в содержании дворовых территорий в Подмосковье. С начала года благодаря их работе в регионе исправили уже 5 638 дефектов.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что председатели домов также могут стать общественными инспекторами и контролировать состояние своих дворов.

С начала года председатели зафиксировали более шести тысяч нарушений, из них устранили уже 5 638, то есть 93%. Оставшиеся находятся в работе у коммунальщиков.

Больше всего недочетов решили в Королеве, Волоколамске и Красногорске.

О том, как стать общественным инспектором и приобщиться к жилищному надзору, можно узнать на сайте министерства.

Дорожные службы активно готовятся к зиме в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить технику и обеспечить уборку контейнерных площадок в регионе.

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