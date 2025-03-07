Председатель ТОС из Мытищ вышла в финал конкурса местного самоуправления

Совет муниципальных образований Подмосковья подвел итоги XVII конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». 27 специалистов вошли в финал, среди них была председатель территориального общественного самоуправления «Спутник» из Мытищ Мария Тябут.

Более 220 человек приняли участие в XVII конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Это на 52 участника больше, чем в прошлом году. Мытищи выделились среди муниципалитетов, подав пять заявок на участие в конкурсе, но в финал выйти смогла только Мария Тябут.

Мария Тябут руководитель территориального общественного самоуправления «Спутник» с 2017 года. Проект объединяет восемь 17-этажных многоквартирных домов и почти три тысячи жителей. Мария Тябут акцентирует внимание на благоустройстве, работе коммунальных служб, взаимодействии с ветеранами и детьми, а также на профилактике ответственного отношения к животным.

«Спутник» участвует в конкурсе не в первый раз. «Конечно, хотелось бы одержать победу. Наш „Спутник“ — один из самых активных в Мытищах. Надеюсь, члены конкурсной комиссии оценили масштаб нашей работы за прошлый год. Все это делается на общественных началах, в свободное от работы время», — делится Мария Тябут.

Итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» будут подведены в День местного самоуправления.