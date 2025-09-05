Председатель Мособлдумы вручил награды жителям Балашихи ко Дню города

За последние восемь лет Балашиха стала одним из ведущих промышленных центров Подмосковья и вошла в пятерку лучших муниципалитетов по уровню школьного образования. Брынцалов напомнил, что в городе построили 15 школ и 26 детских садов, отремонтировали ряд учреждений. Также в округе проводят модернизацию медицинской сферы, а в 2028 году планируется открытие новой многопрофильной больницы в Ольгино.

«Спасибо предприятиям, потому что они являются локомотивом в экономическом развитии региона и обороноспособности нашей страны. Спасибо Сергею Геннадьевичу и его команде за воплощение всех идей, сопровождение и достижение того результата, который мы сегодня видим», — подчеркнул Брынцалов.

В Балашихе активно благоустраивают общественные пространства и ремонтируют дороги. По словам спикера Мособлдумы, все эти успехи стали возможны благодаря совместной работе и вкладу неравнодушных жителей, и впереди у города еще много новых планов.