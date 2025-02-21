Председатель Мособлдумы поздравил ветеранов дивизии имени Дзержинского с Днем защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил дивизию имени Дзержинского, чтобы поздравить ветеранов и военнослужащих с праздником. На мероприятии также присутствовали командование дивизии, представители Национальной гвардии, депутаты и глава Балашихи Сергей Юров.

«Желаю воинам и их семьям счастья, здоровья, семейного благополучия, чтобы никогда не приходило в ваши дома горе и невзгоды. Удачно выполнить поставленные задачи — нам сейчас тяжело, выполняем то, что наши деды смогли сделать в течение четырёх лет. Нам нужно тоже это выполнить, чтобы действительно было не стыдно смотреть нашим ветеранам в глаза, а наши дети жили в счастье, благополучии. Всех с праздником, всего наилучшего!», — отметил Брынцалов.

Дивизию создали в 1924 году, и с 30-х годов она базируется в Балашихе. Ее бойцы участвовали в боях Великой Отечественной войны, ликвидировали вооруженные формирования в Западной Украине и Прибалтике, участвовали в урегулировании конфликтов на Кавказе и сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.

«Наша дивизия прославленная и гордятся подвигами ее воинов не только в Балашихе и Московской области, но и во всей стране. Огромные героические традиции, а с начала специальной военной операции, вы, наверное, первые встали на защиту, не жалея иногда и своих жизней», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

На торжественной церемонии командир дивизии Дмитрий Кузнецов отметил, что соединение всегда выполняло свой долг с честью. В память о погибших бойцах объявили минуту молчания. Игорь Брынцалов выразил благодарность ветеранам и действующим военнослужащим, а глава Балашихи Сергей Юров пожелал бойцам здоровья, удачи и мирного неба.