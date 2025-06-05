Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил строительство больницы в Балашихе

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха состоялась рабочая встреча на строительной площадке многопрофильной больницы, которая обещает стать ключевым проектом для улучшения медицинского обслуживания восточного Подмосковья. Инспектировать ход работ приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, первый заместитель министра строительного комплекса Никита Никулин, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава округа Сергей Юров.

Предыдущая встреча проходила в феврале 2025 года, и теперь участники собрались, чтобы «сверить часы». Проект, финансируемый на сумму около 53 миллиардов рублей, включает не только строительство самой больницы, но и масштабные инфраструктурные мероприятия, в том числе развитие дорожной сети. Игорь Брынцалов отметил, что объект масштабный, а работы идут даже с небольшим опережением графика, что вызывает положительные впечатления. При этом основные шумные работы завершены, и он выразил надежду на понимание жителей, испытывающих временные неудобства.

Директор проекта Сергей Храбрый рассказал, что по четвертому корпусу монолитные работы завершены, по первому они закончатся в июне, по второму — в июле, по третьему — в сентябре. Параллельно ведется устройство ограждающих конструкций из кирпича и пеноблока, монтаж инженерных коммуникаций, завершаются работы по патологоанатомическому корпусу и надземному паркингу. На объекте трудятся свыше 500 человек.