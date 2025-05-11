Председатель Мособлдумы и глава Балашихи возложили цветы к Вечному огню

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров возложили цветы к Вечному огню на площади Славы у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, бойцы специальной военной операции, депутаты Совета депутатов округа, руководители трудовых коллективов, представители общественных организаций и жители Балашихи.

В Балашихе на фронт ушли свыше 20 тысяч местных жителей, почти девять тысяч из них не вернулись домой. Их память также почтена в микрорайоне Железнодорожный: на улице Новой представители администрации, депутаты, молодогвардейцы и жители города возложили цветы к мемориалу в Сквере Победы у Обелиска Славы — символу мужества и вечной памяти о тех, кто отдал жизнь за свободу Родины.

«От всего сердца поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Этот день наполнен и болью утрат, и гордостью за героизм наших прадедов, дедов и отцов, которые защитили независимость и свободу нашей Родины, сохранили веру, историю и традиции, подарив будущим поколениям возможность жить в свободной стране и развиваться. Они освободили не только нашу землю, но и весь мир, победив фашизм. Эта победа далась огромной ценой — 27 миллионов жизней. Наша обязанность — хранить память и передавать правду о Великой Победе. Вечная слава и память героям-победителям! С праздником!» — отметил Игорь Брынцалов.

В память о погибших в годы войны была соблюдена минута молчания. Сергей Юров выразил благодарность ветеранам за их подвиг и вместе с участниками церемонии возложил цветы к мемориалу.