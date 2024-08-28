Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с юными спортсменами Балашихи

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретился с юными спортсменами Балашихи, занимающимися на стадионе «Труд». Во время общения он отметил, что новое спортивное учреждение, которое открылось в этом году после реконструкции, предоставит ребятам больше возможностей для достижения высоких результатов в следующем спортивном сезоне.

Брынцалов подчеркнул, что в четырех отделениях стадиона тренируются более 700 детей. Он выразил уверенность, что в таких условиях юные спортсмены смогут выигрывать призы более высокого и престижного уровня.

«Самое главное, дети будут развиваться физически, делать в своей спортивной карьере дальнейшие шаги и тем самым оправдывать ожидания родителей и, конечно, всех жителей округа», — добавил Игорь Брынцалов.

Во время посещения стадиона парламентарий ознакомился с инфраструктурой, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта, а также заглянул в гимнастический зал, где проходила тренировка девочек из секции художественной гимнастики.

Тренер отделения Елена Варфоломеева рассказала, что за полгода спортсмены адаптировались к новым условиям и инвентарю, что позволяет сосредоточиться на достижении высоких результатов. Она отметила, что раньше занятия проходили в залах с низкими потолками, что ограничивало возможности гимнасток.

«И это такой зал, который позволяет девочкам, особенно старшего возраста, делать то, что им положено делать, чтобы зарабатывать высокие оценки. За полгода дети все выросли профессионально однозначно и стремятся повышать свои результаты. Будут это делать и делают уже», — указала специалист.

Кроме того, Брынцалов оценил обновленное футбольное поле, на котором одновременно тренируются ребята из секции футбола и девочки-бейсболистки. Он добавил, что теперь на этом поле также возможно проводить соревнования разного уровня.