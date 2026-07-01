Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил героев с Днем ветеранов боевых действий

День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля. Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил защитников страны и напомнил о мерах поддержки.

«Сегодня мы чествуем наших соотечественников, людей особой закалки — тех, кто в разные годы с оружием в руках защищал интересы нашей страны и обеспечивал ее безопасность. Мы отдаем дань уважения героям Афганистана, Северного Кавказа и других локальных конфликтов. И с гордостью говорим о тех, кто прямо сейчас выполняет тяжелейшую работу в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Брынцалов

Он подчеркнул, что историческая преемственность поколений защитников — это фундамент непобедимости России. В Московской области забота о ветеранах и их семьях остается безусловным приоритетом.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый боец знал: за его спиной — надежный тыл. Мы постоянно расширяем меры поддержки, адресно помогаем близким героев и делаем все, чтобы они чувствовали нашу заботу. Светлая память павшим воинам. Крепкого здоровья, выдержки и сил всем ветеранам. И нашей скорой общей победы!» — добавил Брынцалов.