Молодые активисты из Шатуры в 2024 году приняли участие в 50 форумах
Глава молодежного парламента городского округа Евгения Чиркунова выступила в Московской областной думе. Она рассказала, что молодежь муниципалитета активно участвует в мероприятиях различных уровней.
На четвертом заседании областного парламента присутствовали лидер «Молодой гвардии» Антон Демидов, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и глава одного из комитетов Линара Самединова.
Евгения Чиркунова прочитала доклад о промежуточных итогах работы молодежного парламента Шатуры. Она отметила, что молодые активисты городского округа участвовали в 50 различных форумах, а также в форумной кампании 2024 года.
Московский областной молодежный парламент намерен в ближайшее время провести обучение для коллег из муниципалитетов, которые будут проходить в формате однодневных мероприятия, рассказала Евгения Чиркунова.
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