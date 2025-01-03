Председатель Федерации самбо в Люберцах поздравил участника ВОВ с Новым годом

Ветерана Великой Отечественной войны Григория Турчанова поздравили с Новым годом в Люберцах. Подарок ему привез председатель Федерации самбо округа Виктор Худяков.

Войну Григорий Турчанов встретил 14-летним подростком. Когда взрослых забрали на фронт, он занимался сельскохозяйственными работами.

Пехотинцем мужчина участвовал в боевых действиях на Первом Дальневосточном фронте до З сентября. После на Дальнем Востоке Григорий прослужил до 1951 года, потом работал в Омске на авиационном заводе, окончил школу и техникум.

На пенсию ветеран вышел в 85 лет. В 2014 году после смерти жены переехал к сыну в Дзержинский. В 2015 году принял участие в параде на Красной площади.

Григорий Турчанов награжден орденом Отечественной войны II степени за ратный подвиг и доблестный послевоенный труд. Также у него есть медали «За победу над Японией» и «Ветеран труда», юбилейные медали.

«Мы с огромным удовольствием поздравили Григория Александровича с Новым годом. Живых свидетелей тех событий с каждым годом все меньше, и для меня большое счастье иметь возможность пообщаться, лично сказать спасибо за их великий подвиг», — сказал Виктор Худяков.