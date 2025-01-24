Предпринимательское сообщество «Нежный бизнес» в Мытищах отметило 5-летие

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею сообщества «Нежный бизнес», основанного пять лет назад, состоялось в администрации городского округа Мытищи. Глава города Юлия Купецкая поблагодарила предпринимательниц за любовь к округу, вручила сообществу памятную плакетку и наградила отличившихся участниц.

Сообщество «Нежный бизнес» отпраздновало свой пяти-летний юбилей в администрации Мытищ. Сейчас это сплоченная команда энергичных, деятельных и позитивных женщин, чья активность безгранична. Они искренне любят свой округ и проявляют о нем женскую заботу. Бизнес-леди уделяют особое внимание социальной сфере, оказывая помощь нуждающимся.

Глава Мытищ Юлия Купецкая, поздравляя участниц сообщества, отметила, что за пять лет их команда выросла до более чем 500 человек, постоянно развивающихся. Она выразила уверенность, что объединение женских сердец неизменно ведет к добрым и светлым делам. Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, присоединившись к поздравлениям, подчеркнул, что женщины из сообщества являются не только прекрасными профессионалами, но и замечательными жёнами и матерями, дарящими тепло окружающим.

Президент сообщества Наталья Муравьева сообщила, что мытищинское отделение является инициатором проектов и учредителем наград, его известность растет год от года. Участницы сообщества рассказали о достижениях и поделились планами на будущее, где много интересных проектов, направленных на развитие идей.