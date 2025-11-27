Предпринимателям в Лобне рассказали о налоговой реформе в 2026 году

В Лобне прошел бизнес-завтрак, в котором приняли участие глава округа Анна Кротова, предприниматели, представители налоговой, здравоохранения и банковского дела. Сотрудники ФНС рассказали про изменения в законодательстве в 2026 году.

Директор департамента «Штаб по защите бизнеса в Московской области» АНО «АИР» Виталий Еремин рассказал о возможностях Центра управления регионом для бизнеса.

Начальник отдела камеральных проверок № 4 Межрайонной ИФНС России № 13 Евгений Никишин представил информацию об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году.

Директор по развитию бизнеса Подмосковной дирекции «Газпромбанка» Ольга Киселева познакомила с сервисами для бизнеса.

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен выступила с докладом «Проектная деятельность как инструмент командообразования». Она рассказала о ночной диспансеризации и как пройти плановый осмотр после работы.

«Сегодняшний бизнес-завтрак вновь подтвердил: предпринимателям важно личное общение и прямой диалог с властью», — отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.