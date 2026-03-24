Предпринимателям Подмосковья расскажут, как совместить творчество и бизнес

Компании Московской области приглашаются на вебинар «Творчество и предпринимательство». На мероприятии предпринимателям объяснят, как эффективно построить бизнес на творческих началах и обеспечить его стабильное развитие, избегая при этом выгорания. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие будет организовано центром «Мой бизнес» и пройдет 27 марта в 12:00. Его спикером выступит предприниматель Светлана Ярцева — резидент туристского кластера центра «Мой бизнес» Орловской области, основатель клуба «Перезагрузка», организатор корпоративных мероприятий и тимбилдингов. Ранее она руководила офисом «Сбербанк Премьер».

Участникам вебинара расскажут, как сочетать творческий подход с системной работой, построить бизнес, который не мешает любви к творчеству, грамотно управлять финансами и процессами.

Зарегистрироваться на вебинар можно до 09:00 27.03.2026 по ссылке.

Дополнительная информация о мерах поддержки бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».