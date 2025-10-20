Встреча по вопросам применения системы маркировки «Честный знак» прошла в Мытищах

Специалисты образовательного центра группы компаний «Поиск» в Мытищах предоставили на встрече предпринимателям актуальную информацию о правилах работы с системой обязательной цифровой маркировки «Честный знак». Участникам сообщили, что с начала весны 2025 года вступят в силу дополнительные требования.

Специалисты в сфере продаж подчеркнули, что маркировка является обязательной для всех товарных категорий, которые входят в заранее установленный список. Компании, занимающиеся производством или продажей этих товаров, должны строго соблюдать новые требования. Для определенных категорий будет необходимо проводить проверку кодов в режиме офлайн. Поштучный учет продукции, которая подлежит маркировке, также вводится в сфере общественного питания. Нововведение направлено на более точный контроль за качеством и происхождением продуктов. Эта система является эффективным инструментом в борьбе с незаконным оборотом товаров.

«В случае обнаружения продукции ненадлежащего качества система „Честный знак“ позволяет оперативно остановить ее продажу», — отметила преподаватель группы компаний «Поиск» Любовь Кускова.

Система учитывает интересы всех участников рынка. Она гарантирует покупателю подлинность товара, что является ключевым моментом для доверия к продуктам. Система способствует автоматизации бизнес-процессов на высоком уровне, это значительно упрощает работу предпринимателей. Она способствует увеличению поступлений в бюджет за счет тщательного отслеживания каждого маркированного товара и сокращения теневого оборота. Таким образом, это не только защита интересов потребителей, но и важный шаг к улучшению экономической ситуации.