Предприниматели Подмосковья стали финалистами премии «Молодой промышленник года»

В Екатеринбурге 8 июля 2025 года назовут имена победителей IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Среди 200 финалистов — 12 представителей Московской области, чьи предприятия демонстрируют впечатляющие результаты в различных отраслях промышленности.

В этом году на премию поступило рекордное количество заявок — 700. Организаторы впервые расширили лонг-лист до 200 участников, чтобы отметить больше перспективных проектов. Лидерами по числу финалистов стали Москва (20 номинантов), Челябинская область (13), Санкт-Петербург и Подмосковье (по 12).

«Попасть в этот список — почетно. В нем те, кто сегодня олицетворяет будущее промышленности нашей страны, люди с особыми лидерскими качествами и стремлением развивать не только собственный бизнес, но и экономику страны в целом», — отметил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олег Ступин.

Среди финалистов — основатели компаний, работающих в машиностроении, химической промышленности, радиоэлектронике и других перспективных направлениях. Уже во второй половине мая на официальном сайте премии стартует народное голосование, а экспертное жюри определит 10 победителей, включая обладателя звания «Молодой промышленник года».

«Столь широкая представленность регионов подтверждает, что промышленный потенциал России растет повсеместно, — поделился председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

По его словам, с каждым годом повышается не только количество, но и качество проектов.

Всех участников ждет насыщенная деловая программа, а церемония награждения состоится в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Подробнее с списком финалистов можно ознакомиться на сайте премии.