Предприниматели Подмосковья приняли участие в международной выставке в Эр-Рияде

Шесть подмосковных предпринимателей приняли участие в выставке продуктов питания Saudi Food Show в Эр-Рияд. Они представили инновационные разработки и достижения пищевой промышленности, презентовали свои товары и пообщались с потенциальными партнерами.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания «Доктор Элис» из Дмитрова представила рыбную продукцию, «Чиллинтаун» из Коломны презентовала мед, «Фуд Революшн» из Пушкино — шоколадные батончики, «Кремлина» из Люберец — кондитерские изделия, «Промолюди» из Ивантеевки — лимонады, а «Магаданские морепродукты» из Люберец — переработанные морепродукты.

Предприниматели приняли участие в выставке при содействии подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности. Узнать больше о деятельности организации можно по ссылке.