Предприниматели Подмосковья получили 300 млн рублей льготных займов за полгода
За полгода Московский областной фонд микрофинансирования предоставил бизнесу 130 займов на общую сумму 324,8 миллиона рублей. Как сообщила заместитель председателя правительства региона и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, эта мера поддержки остается одной из самых востребованных среди предпринимателей.
«Возможность получения льготных займов — одна из наиболее востребованных мер поддержки бизнеса в Подмосковье. За шесть месяцев 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования предоставил бизнесу 130 займов на 324,8 миллиона рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.
Наибольшим спросом пользовалась программа «Производство»: по ней выдано 35 займов на 99,1 миллиона рублей. В числе получателей — компания «УПАК-КД», которая взяла два миллиона рублей под 8% годовых на запуск линии по производству стрейч-пленки.
Подробные условия размещены на сайте фонда. Вся информация о доступных мерах господдержки для бизнеса также опубликована на инвестиционном портале Московской области.