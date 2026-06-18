Предприниматели Подмосковья 25 тысяч раз обратились за консультациями в ЦУР

С начала 2023 года предприниматели и производственники Московской области обратились за содействием и консультациями более 25 тысяч раз. Из них 21,2 тысячи запросов поступили на горячую линию ЦУР «Бизнес», а еще 4,7 тысячи — через Инвестпортал Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, с момента запуска в 2023 году деятельность ЦУР «Бизнес» была значительно масштабирована. Сегодня обращения предпринимателей и инвесторов принимаются через девять каналов связи. Наиболее популярными остаются звонок на горячую линию, обращение через уполномоченного по защите прав предпринимателей или через Инвестпортал Подмосковья.

Ранее было доступно восемь каналов связи, а сейчас их число увеличилось до тринадцати. Предприниматели могут обратиться по телефону горячей линии 0150 (звонок доступен с мобильного), по электронной почте 0150@mosreg.ru, через инвестиционный портал Московской области, почту губернатора, социальные сети, приемную правительства Московской области, платформу обратной связи и другие каналы.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».