Предприниматели из Мытищ поучаствуют в международной премии «Эксперт года»

Традиционная премия «Эксперт года — 2025» стартовала уже в 14-й раз. В ней пригласили поучаствовать представителей бизнеса, экспертов и общественников из Мытищ.

В рамках мероприятия выберут лидеров, которые реализовали эффективные и инновационные идеи в бизнесе и общественных инициативах в России. С каждым годом премия становится все популярнее.

Уже стартовал прием заявок. Их можно подать в электронном виде до 30 января следующего года. Это будет первый этап премии.

Далее сформируют шорт-лист номинантов, его рассмотрят эксперты, а после обсуждения назовут победителей в каждой номинации. Дополнительная информация есть на сайте.

Отметим, что лауреатов наградят на торжественной церемонии. Ее проведут 23 апреля в Москве.