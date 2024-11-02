Предприниматели из Мытищ подали 11 заявок на предоставление субсидий

В городском округе Мытищи прошло заседание конкурсной комиссии по предоставлению финподдержки предпринимателям за счет средств бюджета муниципалитета. Всего в администрацию поступили 11 заявок на субсидии.

Субсидией на частичную компенсацию затрат может воспользоваться организация, работающая по направлениям «Социальное предпринимательство» и «Модернизация производства». Комиссия оценивает проекты по совокупности двух показателей: создание новых рабочих мест и сохранение уже существующих. Все 11 заявок от предпринимателей сейчас находятся на рассмотрении.

На заседании обсудили деятельность каждой организации, собственники поделились планами на будущее.

По словам начальника окружного управления социально-экономического развития Татьяны Поводовой, до 6 ноября комиссия примет решение о предоставлении субсидий. Затем с предпринимателями заключат соглашения.

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