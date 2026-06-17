Медиков Балашихи поздравили с профессиональным праздником

Встреча с ведущими представителями предприятий прошла в в Балашихе. В ней приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутаты Государственной Думы Вячеслав Фомичев и Александр Толмачев, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Итоги развития промышленности и экономики в округе за последние пять лет были подведены в рамках мероприятия. В Балашихе успешно работают пять индустриальных площадок, на которых размещены более 150 предприятий. В 2026 году будет открыт промышленный парк «Балашиха» — после запуска объекта появится более трех с половиной тысяч рабочих мест.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Балашихе с 2021 года выросло почти на 20%. В сфере малого и среднего бизнеса в округе заняты более 72 тысяч человек.

«Мы получили ряд четких предложений, чтобы бизнес мог привлекать инвестиции, создавать рабочие места, а город — развивать промышленность, которая всегда была основой для Балашихи. Это градообразующие предприятия, такие как „Рубин“, „345-й механический завод“, „Научно-исследовательский инженерный институт“, и молодые предприятия, которые задают новые тренды: роботизируют производственные процессы, внедряют импортозамещение, активно используя свои наработки для увеличения производительности труда. Это надо поддерживать», — сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Поддержка бизнеса останется одним из важных инструментов развития экономики округа. Благодаря получению грантов и субсидий предприятия смогут модернизировать производства, закупать оборудование, реализовывать проекты импортозамещения и создавать новые рабочие места. За пять лет предприятия Балашихи получили более 255 миллионов рублей региональных субсидий и грантов.

Предприниматели и промышленники в ходе встречи сформулировали ряд наказов для включения в новую Народную программу. Одним из предложений стало введение инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые внедряют роботов в производство.

«Наша компания взяла активный курс на внедрение автоматизации и роботизации. Сейчас на предприятии в стадии создания специализированный центр. Разработки тестируем на своем производстве. Многие решения уже внедрены и показывают высокий экономический эффект. В наших планах создание универсальной платформы для линейных перемещений, которую можно будет внедрять на других производственных предприятиях», — поделился директор по развитию ООО «Фабрика вентиляции ГалВент» Олег Логинов.

Более 70 тысяч наказов было собрано в Балашихе в 2021 году. Они уже реализованы почти на 100%. В настоящее время Единая Россия формирует новую Народную программу. Жители могут оставить свои предложения на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50, в местных общественных приемных партии, а также в рамках программных мастерских. В Балашихе уже собрано более 19 тысяч наказов — они станут основой для дальнейшей работы по развитию территорий, социальной сферы и городской инфраструктуры.