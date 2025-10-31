Предприниматели Балашихи обсудили тренды маркетинга на бизнес-завтраке
Для представителей малого бизнеса Балашихи организовали интерактивную сессию. На ней разбирали актуальные тенденции в маркетинге и продажах, практические примеры и распространенные ошибки в продвижении компаний..
Встречу «Маркетинг и продажи в новых реалиях» провели представители Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства при Союзе «Балашихинская торгово-промышленная палата» совместно с Союзом «Содействие женскому предпринимательству» и сообществом «Нежный бизнес».
Главным спикером стала создатель маркетингового агентства и эксперт в сфере digital‑маркетинга с восьмилетним стажем Полина Горькова.
Участники бизнес-завтрака с помощью искусственного интеллекта генерировали изображения, адаптированные для их бизнеса. Также гости смогли задать вопросы, обменяться профессиональным опытом, проанализировать собственные проекты и получить рекомендации эксперта.
Встречи такого формата помогают представителям бизнеса, которые заинтересованы в цифровом развитии своих организаций, получать ценные знания, находить потенциальных партнеров и развиваться вместе с профессиональным сообществом.