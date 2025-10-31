Предприниматели Балашихи обсудили тренды маркетинга на бизнес-завтраке

Для представителей малого бизнеса Балашихи организовали интерактивную сессию. На ней разбирали актуальные тенденции в маркетинге и продажах, практические примеры и распространенные ошибки в продвижении компаний..

Встречу «Маркетинг и продажи в новых реалиях» провели представители Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства при Союзе «Балашихинская торгово-промышленная палата» совместно с Союзом «Содействие женскому предпринимательству» и сообществом «Нежный бизнес».

Главным спикером стала создатель маркетингового агентства и эксперт в сфере digital‑маркетинга с восьмилетним стажем Полина Горькова.