Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар по повышению соцэффективности

Центр «Мой бизнес» Подмосковья проведет бесплатный вебинар для предпринимателей на тему «Повышение социальной эффективности». Мероприятие состоится 3 июля в 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вебинар организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». На встрече участникам расскажут, как определить и оценить социальный эффект проекта, а также познакомят с основными показателями, на которые обращают внимание инвесторы и те, кто выдает гранты. Вести вебинар будут эксперты Фонда поддержки проектов в сфере оценки и управления социальным воздействием.

Чтобы принять участие, нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Актуальное расписание тренингов, вебинаров и образовательных программ для бизнеса доступно на инвестиционном портале Подмосковья в разделе «Календарь инвестора».