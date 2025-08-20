Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о санитарных зонах

Вебинар «Санитарно-защитная зона: требования, порядок установления и ответственность» проведут для предпринимателей Подмосковья 28 августа в 11:00. Встреча пройдет на платформе TrueConf при поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.

Участникам расскажут, что такое санитарно-защитная зона и кто обязан ее устанавливать, какие бывают размеры зон в зависимости от уровня опасности объектов, а также какие требования предъявляют СанПиН и действующее законодательство.

Также на встрече обсудят, как правильно выбирать участок для бизнеса с учетом особых условий использования территорий, расположения источников шума и выбросов. Отдельный блок посвятят надзору и ответственности: какие меры предусмотрены КоАП, как работает мораторий для отдельных категорий, в каких случаях можно оспорить решения и получить компенсацию.

Спикером выступит эксперт по разработке проектов санитарно-защитных зон Юлия Бабешкина. Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться по ссылке.