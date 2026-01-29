Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о развитии социальных проектов

Вебинар о мерах поддержки социальных проектов проведут для предпринимателей Подмосковья. На нем расскажут об обучающих программах, поиске партнеров и инвесторов.

Как сообщили в региональном Мининвесте, мероприятие проведет Фонд поддержки социальных проектов. На нем расскажут об акселерационных программах, которые помогают ускорить развитие бизнеса. Участники научатся искать партнеров и клиентов через нетворкинг и тематические мероприятия.

Спикерами станут заместитель директора Фонда Никита Новосадов и директор департамента развития социального предпринимательства ФПСП Алексей Маслов.

Вебинар состоится 11 февраля в 10:00. Оставить заявку на участие можно по ссылке.