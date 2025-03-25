Предпринимателей Подмосковья пригласили на продуктовую выставку в Саудовскую Аравию
Предпринимателей из Московской области пригласили на международную выставку продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Мероприятие пройдет с 12 по 14 мая в Эр-Рияде.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщили, что более 1300 компаний из 100 стран мира представят на выставке достижения и новейшие разработки пищевой промышленности.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 1 апреля.
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области возьмет на себя затраты по аренде площади, строительству коллективного стенда, техническое и лингвистическое сопровождение.
Перестрелку в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном сняли на видео
Подмосковные строители отремонтируют школу в Новоазовске
Новый российский посол Александр Дарчиев вылетит в США 26 марта
Российские военные ударили по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
Состояние двух российских моряков назвали тяжелым после ЧП на судне в Южной Корее
Появились сообщения о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте