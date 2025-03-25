Предпринимателей Подмосковья пригласили на продуктовую выставку в Саудовскую Аравию

Предпринимателей из Московской области пригласили на международную выставку продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Мероприятие пройдет с 12 по 14 мая в Эр-Рияде.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщили, что более 1300 компаний из 100 стран мира представят на выставке достижения и новейшие разработки пищевой промышленности.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 1 апреля.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области возьмет на себя затраты по аренде площади, строительству коллективного стенда, техническое и лингвистическое сопровождение .