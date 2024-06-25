Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучение по продвижению бизнеса
Бесплатное обучение по продвижению бизнеса пройдет для предпринимателей Подмосковья. По окончанию тренингов участники получат сертификат установленного образца РАНХиГС.
Обучение проведут при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участникам расскажут о возможности повышения эффективности реализации бизнес-плана, планировании коммуникации проекта и других важных аспектах.
Помимо этого, у предпринимателей будет возможность научиться снимать и режиссировать бизнес-контент, а также получить представление о существующих сервисах в работе SMM-специалистов.
Чтобы принять участие в тренингах, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
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