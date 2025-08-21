Предпринимателей Подмосковья пригласили на новый поток «Школы фермеров»

Россельхозбанк совместно с Минсельхозом России открыл прием заявок на участие в 12-й волне образовательной программы «Школа фермера». Она помогает готовить специалистов для агропромышленного комплекса. Подать заявку можно до 15 сентября.

«Школа фермера» — это уникальная возможность для тех, кто мечтает связать свою карьеру с сельским хозяйством, получить необходимые знания и практические навыки, — отметил директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

В Подмосковье обучение начнется 30 сентября и продлится два месяца в очном формате. Слушателям предложат два направления на выбор: «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство».

«Московская область вновь станет образовательной площадкой для будущих аграриев. Занятия будут проходить на базе „Можайского техникума“, а практика — в фермерских хозяйствах региона. Такие проекты укрепляют кадровый резерв агропрома, создают условия для развития агробизнеса в Подмосковье и дают участникам возможность открыть собственное дело в сельском хозяйстве», — добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

После окончания курса выпускники получат диплом, подтверждающий их квалификацию. Подробная информация и форма для подачи заявок доступны на официальном сайте программы.