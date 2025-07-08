Предпринимателей Подмосковья пригласили на международную выставку детских товаров

В Москве с 17 по 19 сентября, пройдет международная выставка детских товаров «Мир детства 2025». Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей региона посетить мероприятие.

Выставка «Мир детства» уже более 30 лет остается главной площадкой для производителей и поставщиков детских товаров в России и странах СНГ.

Подмосковные компании получат возможность представить свою продукцию, найти новых партнеров и выйти на рынки других стран.

Зарегистрироваться для участия и узнать подробности можно на официальном сайте проекта.

Дополнительная информация о мерах поддержки экспорта доступна в специальном разделе инвестиционного портала Московской области.