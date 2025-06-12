Предпринимателей Подмосковья пригласили на бизнес-миссию в Узбекистан

Молодых предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-миссию в Узбекистан, которая пройдет с 27 по 31 июля. Проект организовали Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.+World. В Мининвесте Московской области сообщили, что регистрация открыта по ссылке до 15 июня.

«В прошлом году благодаря бизнес-миссиям 100 молодых людей заключили 30 международных контрактов. Инициативы были направлены на развитие в сферах технологичного предпринимательства, исследований и разработок, сельского хозяйства, креативных индустрий и оказания консультационных услуг», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Участников ждет обучение в партнерстве со Школой экспорта РЭЦ — они получат полезные знания о работе на зарубежных рынках и смогут применить их на практике во время поездки. В программе предусмотрены встречи с представителями узбекских министерств, переговоры с местными компаниями, экскурсии на предприятия и подписание соглашений с зарубежными партнерами.

Чтобы попасть в число участников, нужно зарегистрироваться, пройти онлайн-обучение и представить свой бизнес экспертной комиссии. По итогам отбора пятеро лучших отправятся в Узбекистан.

В 2025 году также запланированы бизнес-миссии в Белоруссию, Казахстан, Индию и Киргизию. Проект помогает развивать молодежное предпринимательство за рубежом. С его помощью за три года удалось заключить 63 контракта на сумму более 152,5 миллиона рублей.